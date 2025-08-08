قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تطلق رسميا GPT-5 لكافة المستخدمين.. إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم
من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية
وزير الشباب: صالة استاد القاهرة تمثل واجهة مشرفة للمنشآت الرياضية المصرية
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي ردا ضد خطة الاستيلاء على مدينة غزة
الكهرباء تضيء آفاق التنمية.. إطلاق التيار بالمرحلة الثانية للمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة
وزير الطيران : دعم مصر الكامل للخطة الاستراتيجية الجديدة للإيكاو
القبض على شاب تعدى على والده بالزجاجات فى الجيزة
هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلاً عن المفتي؟ نظير عياد يجيب
أستون فيلا يتعاقد مع زميل محمد عبدالمنعم رسميا
إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الثانية بالدلتا الجديدة
الإيجار القديم.. من له الحق في البقاء.. ومن عليهم الإخلاء؟
أخبار البلد

مبادرة بنت الريف تدعم 1600 امرأة في 15 محافظة.. تفاصيل

مبادرة بنت الريف
مبادرة بنت الريف
شيماء مجدي

أعلن مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ 65 ندوة تثقيفية، حول "التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وريادة الأعمال" استفاد منها نحو 1600سيدة وفتاة في 15 محافظة، خلال شهر يوليو الماضي، بهدف تعزيز دورهن في المجتمع وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، وذلك ضمن  مبادرة "بنت الريف" التي ينفذها معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية.


وقال الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية لمركز البحوث الزراعية، أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف جهود تمكين المرأة الريفية، وتعزيز قدراتها من خلال تنمية معارفها ومهاراتها بمجالات متعددة، لتمكينها من المشاركة كعنصر فاعل فى تحسين جودة الحياة في المجتمع الريفي ودعمها لتحقيق حياة كريمة ومستدامة لها ولأسرتها.

وأشار الحيمري إلى أن هذه الندوات تستهدف تمكين المرأة الريفية من تطوير مهاراتها الاجتماعية وبناء قدراتها الشخصية والمهنية، وتعزيز قدراتها فى تأسيس وإدارة مشروع صغير إعتمادا على الموارد المحلية المتاحة، مما يساهم في تعزيز دورها في المجتمع، وتحقيق استقلاليتها، والمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.

وأضاف مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، أن هذه الندوات ركزت على تطوير مهارات المرأة الريفية وبناء قدراتها الشخصية والمهنية، لافتا إلى أنه تم  إقامتها في 6 محافظات بالوجه القبلي و9 محافظات بالوجه البحري، بهدف تمكين المرأة من تأسيس وإدارة مشروعات صغيرة تعتمد على الموارد المحلية المتاحة.

وأوضح أن المحافظات التي شملتها الندوات خلال هذا الشهر “أسوان، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط وبني سويف، والوادي الجديد”، من الوجه القبلي، فضلا عن محافظات: القليوبية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، من الوجه البحري.


من جانبها، أشارت الدكتورة حنان مكرم، رئيس بحوث بقسم بحوث المجتمع الريفي والمنسق الفني للمبادرة، إلى أن الموضوعات التي تناولتها الندوات شملت: ريادة الأعمال ومفهومها والمهارات اللازمة لها، فضلا عن كيفية التغلب على التحديات التي تواجه المرأة الريفية في طريقها لتصبح رائدة أعمال ناجحة، كذلك استعراض أنواع المشروعات التي تتناسب مع الموارد المحلية، وخطوات تأسيسها، وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة، فضلا عن التعريف بمصادر التمويل المتاحة وطرق التسويق الفعالة للمنتجات، لافتة إلى أنه تم  خلال الندوات استعراض تجارب ناجحة للاستفادة منها.

ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة شيرين واكد، رئيس بحوث بقسم بحوث تنمية المرأة الريفية والمنسق التنفيذي للمبادرة، أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل يضم 41 باحثة من معاهد بحوث الإرشاد الزراعى، وتكنولوجيا الأغذية، والإقتصاد الزراعى، وصحة الحيوان، وأمراض النباتات،  بالإضافة إلى 15 منسقة إقليمية بالمحافظات، لافتة إلى أنه تم الإستعانة بعدد من المتخصصين من الجامعات المصرية، واخصائي التنمية بشرية، والرائدات الريفيات ومسؤولي التنمية الريفية بمديريات الزراعة، كما تم التنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات لضمان تحقيق أهداف المبادرة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد