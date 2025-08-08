قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تطلق رسميا GPT-5 لكافة المستخدمين.. إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم
من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية
وزير الشباب: صالة استاد القاهرة تمثل واجهة مشرفة للمنشآت الرياضية المصرية
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي ردا ضد خطة الاستيلاء على مدينة غزة
الكهرباء تضيء آفاق التنمية.. إطلاق التيار بالمرحلة الثانية للمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة
وزير الطيران : دعم مصر الكامل للخطة الاستراتيجية الجديدة للإيكاو
القبض على شاب تعدى على والده بالزجاجات فى الجيزة
هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلاً عن المفتي؟ نظير عياد يجيب
أستون فيلا يتعاقد مع زميل محمد عبدالمنعم رسميا
إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الثانية بالدلتا الجديدة
رياضة

بطل الصعيد يواجه الأمل القاهري بكأس الجمهورية لناشئي الميني فوتبول

القسم الرياضي

يشهد ملعب الإتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيروسبورت في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ، إقامة نهائي بطولة الجمهورية للناشئين تحت 15 سنة بين فريقي مركز شباب نجع حمد بطل محافظة قنا وبطل الصعيد أمام فريق الأمل القاهري بطل بحري.


وتقام المباراة بحضور أحمد سمير سليمان  مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ، ورئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ، وتشهد المباراة حضور جماهيري خلف الفريقين من محافظة قنا ومحافظة القاهرة وممثلي مجلس إدارة الفريقين ومجلس إدارة الإتحاد وشخصيات عامة ورياضية وإعلامية.
ومن جانبه  أعرب أحمد سمير  عن  سعادته بنجاح  الميني فوتبول ، خاصة  في وجود فريق من محافظة قنا من نجع حمد الله من قرى الأشراف الشرقيّة التي يسكنها الأشراف الجمامزة ، وهذا خير دليل على نجاح اللعبة وانتشارها.
وتابع سمير:" إننا نسعى أن تكون رياضة الميني فوتبول في كل نجع وقرية من قرى الصعيد خاصة وكل  قرى مصر  عامة".
وقال سمير:" أنا  على يقين أن مباراة اليوم ستكون مباراة قوية كون الفريقين  متميزين و يستحقان الوصول إلى المباراة النهائية.
واختتم سمير متمنيا التوفيق لأسرة الإتحاد المصري للميني فوتبول، ومواصلة الإنجازات محلياً ودولياَ.
جدير بالذكر أن النهائي سيعقبه نهائي بطولة الجمهورية للناشئين تحت 17 سنة بين فريقي نادي عز الدخيلة وأكاديمية بلاك وولف ، ثم  تسليم درع الدوري الممتاز لفريق ميت غراب بطل الدوري لهذا الموسم .

