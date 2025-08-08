دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة

انطلقت منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، مساء اليوم الجمعة، وسط أجواء استثنائية، وافتتاح مهيب، شهد الوقوف دقيقة؛ حدادا على روح الحارس الراحل محمد أبو النجا "بونجا"، وذلك قبل صافرة بداية لقاء بيراميدز أمام وادي دجلة في الجولة الأولى من المسابقة.



نظام جديد.. و21 فريقًا في نسخة غير مسبوقة

يشهد الموسم الحالي من الدوري، تطبيق نظام استثنائي يضم 21 فريقًا للمرة الأولى، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق من الدرجة الثانية، ما أضفى طابعًا جديدًا على نسخة هذا العام، الـ 67 من البطولة.

تشكيل بيراميدز.. غيابات بالجملة ومواجهة قوية في الافتتاح

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل يشهد غيابات مؤثرة، حيث دفع المدير الفني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: طارق علاء – أحمد سامي – محمود مرعي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف "قطة" – وليد الكرتي – إيفرتون داسيلفا – عبد الرحمن مجدي

الهجوم: فيستون ماييلي

وعلى دكة البدلاء تواجد كل من: محمود جاد – أسامة جلال – بلاتي توريه – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مصطفى زيكو – محمد رضا بوبو – يوسف أوباما – مروان حمدي.

ويغيب عن الفريق 5 لاعبين دفعة واحدة، لأسباب تتنوع بين الإيقافات والإصابات، أبرزهم النجم المغربي محمد الشيبي الموقوف لمباراة واحدة، ومحمد حمدي الذي يغيب لمباراتين بعد طرده في آخر جولة من الموسم الماضي.

كما أبعدت الإصابة الثلاثي رمضان صبحي (إصابة في العضلة الضامة)، محمود زلاكه (العضلة الخلفية)، وعبد الرحمن جودة الذي يعاني من إصابة مشابهة، وجميعهم يخضعون لبرامج تأهيلية.

وادي دجلة.. تشكيل متوازن وطموح العودة القوية

من جهته، دخل وادي دجلة، اللقاء، بتشكيل يتسم بالحيوية والمزج بين الشباب والخبرة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: شادي ماهر – كمال أبو الفتوح – عمر عدلي – أحمد دحروج

خط الوسط: محمد عبدالعاطي – محمود طلعت – إبراهيم البهنسي

خط الهجوم: أحمد فاروق – محمود دياسطي – وينفول كوبينا

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو شعبان – أحمد داهش – أحمد أيمن – أحمد رضا – إسلام كانو – أحمد سكولز – يوسف أويا – محمد عبد الرحيم – ميس كاندروب (هولندا).