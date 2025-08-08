قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرسنال يجدد عقد لاعب الوسط إيثان نوانيري حتى 2030
إجراء عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن مشاجرة نادي النصر
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
من قصر الاتحادية إلى منزل عبد الناصر | رسائل تاريخية وسياسية من زيارة رئيس فيتنام.. حكاية أمتين وقفتا ضد إمبراطوريات
الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة

بونجا
بونجا
حمزة شعيب

انطلقت منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، مساء اليوم الجمعة، وسط أجواء استثنائية، وافتتاح مهيب، شهد الوقوف دقيقة؛ حدادا على روح الحارس الراحل محمد أبو النجا "بونجا"، وذلك قبل صافرة بداية لقاء بيراميدز أمام وادي دجلة في الجولة الأولى من المسابقة.
 

نظام جديد.. و21 فريقًا في نسخة غير مسبوقة

يشهد الموسم الحالي من الدوري، تطبيق نظام استثنائي يضم 21 فريقًا للمرة الأولى، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق من الدرجة الثانية، ما أضفى طابعًا جديدًا على نسخة هذا العام، الـ 67 من البطولة.

تشكيل بيراميدز.. غيابات بالجملة ومواجهة قوية في الافتتاح

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل يشهد غيابات مؤثرة، حيث دفع المدير الفني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: طارق علاء – أحمد سامي – محمود مرعي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف "قطة" – وليد الكرتي – إيفرتون داسيلفا – عبد الرحمن مجدي

الهجوم: فيستون ماييلي

وعلى دكة البدلاء تواجد كل من: محمود جاد – أسامة جلال – بلاتي توريه – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مصطفى زيكو – محمد رضا بوبو – يوسف أوباما – مروان حمدي.

ويغيب عن الفريق 5 لاعبين دفعة واحدة، لأسباب تتنوع بين الإيقافات والإصابات، أبرزهم النجم المغربي محمد الشيبي الموقوف لمباراة واحدة، ومحمد حمدي الذي يغيب لمباراتين بعد طرده في آخر جولة من الموسم الماضي. 

كما أبعدت الإصابة الثلاثي رمضان صبحي (إصابة في العضلة الضامة)، محمود زلاكه (العضلة الخلفية)، وعبد الرحمن جودة الذي يعاني من إصابة مشابهة، وجميعهم يخضعون لبرامج تأهيلية.

وادي دجلة.. تشكيل متوازن وطموح العودة القوية

من جهته، دخل وادي دجلة، اللقاء، بتشكيل يتسم بالحيوية والمزج بين الشباب والخبرة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: شادي ماهر – كمال أبو الفتوح – عمر عدلي – أحمد دحروج

خط الوسط: محمد عبدالعاطي – محمود طلعت – إبراهيم البهنسي

خط الهجوم: أحمد فاروق – محمود دياسطي – وينفول كوبينا

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو شعبان – أحمد داهش – أحمد أيمن – أحمد رضا – إسلام كانو – أحمد سكولز – يوسف أويا – محمد عبد الرحيم – ميس كاندروب (هولندا).

بونجا بيراميدز وادي دجلة الدوري المصري

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

شواطئ الاسكندرية كاملة العدد

شواطئ شرق الإسكندرية كاملة العدد .. السياحة والمصايف تكشف نسب الإقبال | صور

جامعة سلمان صورة أرشيفية

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. الحد الأدنى للقبول بجامعة الملك سلمان الأهلية

ندوة دينية

ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة.. ندوة بأوقاف الدقهلية

تحسن الحالة النفسية.. أفضل أطعمة لمرضى الغدة الدرقية

أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية

إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

زريعه اسماك
زريعه اسماك
زريعه اسماك

بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد