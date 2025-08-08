قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث
نتنياهو: لا نرغب في احتلال غزة ونود تسليمها لإدارة غير السلطة وحماس
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الدوري
قرار جديد بشأن البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق
في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد
عضو التنسيقية: مخطط احتلال غزة جريمة حرب تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا
مرض مزعج وغير مميت.. حسام موافي يحذر من التهاب أطراف الأعصاب
نائب ترامب: لا نية لدى واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية حالياً
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب المعاملة السيئة؟.. الإفتاء تجيب
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو بالحزب الجمهوري: غزة محتلة بنسبة 75%.. ونتنياهو يسعى لإضعاف حماس

غزة
غزة
منار عبد العظيم

قالت إيرينا تسوكرمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن قطاع غزة "مُحتل فعليًا بنسبة 75%"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى حاليًا إلى بسط السيطرة الكاملة على القطاع، ومنع حركة "حماس" من إعادة التمركز أو النشاط العسكري.

وأضافت تسوكرمان، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي خالد عاشور، أن ما تقوم به إسرائيل حاليًا ليس ضمًا لغزة بل احتلال مؤقت، بهدف إطلاق سراح الرهائن وتفكيك البنية العسكرية لحماس، مشددة على أن هذا التوجه يحظى بدعم أمريكي كبير؛ لإضعاف الحركة.

الدعم الأمريكي وتحفظات ترامب

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أبدت دعماً واضحاً لتفكيك البنية العسكرية لحماس، موضحة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعرب مؤخرًا عن عدم ثقته في نوايا حماس، ورفضه لأي تحركات تؤدي إلى إحلال سلام دائم في هذه المرحلة، معتبرًا أن الأوضاع الحالية تفتح خيارات إضافية أمام إسرائيل.

غياب رؤية ما بعد الحرب

وعن مستقبل القطاع بعد العمليات العسكرية، قالت تسوكرمان إن الإشكالية الحقيقية تكمن في غياب رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، أو لكيفية إدارة غزة عقب تفكيك حماس أو الجماعات المسلحة الأخرى.

وأضافت: “إسرائيل لا تستطيع تحمّل احتلال طويل الأمد، ولا توجد مؤشرات واضحة على نية البقاء أو تخصيص موارد لذلك”.

أهداف مرحلية لا استراتيجية شاملة

رأت تسوكرمان أن الخطة العسكرية تحقّق الأهداف المرحلية الإسرائيلية من وجهة نظر نتنياهو، رغم غياب خطة سياسية متكاملة، مشيرة إلى أن حماس تُعد تنظيمًا عسكريًا مدعومًا ولديه بنية تحتية قوية، ما يعقّد الصراع ويطيل أمده.

واختتمت بالقول إن ترامب يرى أن تحرير غزة من حماس قد يمهّد لإعادة إعمارها وتعزيز إدارتها بشكل فعّال، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال غير واضح تمامًا بشأن الأهداف النهائية في القطاع، رغم وجود محاولات لدعم دور عربي مستقبلي في إدارة الشأن الغزّي.

إيرينا تسوكرمان قطاع غزة حماس القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

ندوة علمية

الأوقاف تعقد 2960 ندوة علمية ضمن برنامج "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص يمنع

القوافل الدعوية الموسعة

لنشر الفكر المستنير.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بمختلف المحافظات

بالصور

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

سيارات
سيارات
سيارات

سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد