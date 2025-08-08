حبس التيك توكر بوبا اللدغة في نشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق، حبس التيك توكر بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى التيك توكر بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء

وردت عدد من البلاغات ضد التيك توكر بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط التيك توكر بوبا اللدغة مقيمة بالقاهرة).. وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



