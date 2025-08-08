الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر مغلق؛ استعداداد لمواجهة مودرن سبورت، مساء غد السبت، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري لموسم 2025-2026.

وضمت القائمة التي دخلت المعسكر المغلق، كل من": محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حراسة المرمي، ومعهم ياسين مرعي وياسر إبراهيم وأشرف داري ومحمد شكري ومصطفى العش وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وأحمد رضا وأليو ديانج وأفشة وأحمد وطاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي وجراديشار ومحمد شريف.

غيابات الأهلي

شهدت القائمة غياب مروان عطية وإمام عاشور للإصابة، وأحمد عبدالقادر ومحمد سيحا وحسين الشحات وأحمد رمضان بيكهام وعمر كمال عبد الواحد لأسباب فنية.