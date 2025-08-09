إغلاق باب تظلمات الثانوية العامة 2025 .. غداً

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، باب تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2025 ، غداً الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم ، يمكن الان لطلاب الثانوية العامة المتضررين من درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2025 في أي مادة من المواد الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://tazalom.emis.gov.eg/

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 بمبلغ 300 جنيه للمادة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 تقدر بـ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة ، ويتم دفعها من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025

كما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خدوات خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025 مؤكدة أنها تتمثل فيها يلي :

ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

اضغط على تسجيل الدخول بالبريد الموحد (البريد الذي قمت باستخدامه في الدخول على استمارة الثانوية العامة الخاصة بك)

ادفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )

اضغط على زر تقديم تظلم

تظهر لك شاشة بها بياناتك الشخصية (الاسم - والشعبة والتخصص - صورتك الشخصية - رقم الجلوس - الكود - عدد المواد المدفوعة والمسجلة

قم بإختيار مواد التظلم طبقا لعدد المواد التي دفعت رسومها

اضغط على زر حفظ التظلم

تظهر لك شاشة تم الحفظ بنجاح

تابع موقع تظلمات الثانوية العامة 2025 يوميا حيث سيتم ارسال رسالة توضح لك موعد الحضور باليوم والساعة مع تحديد المكان ، مع احضار الرقم القومي



وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 حتى الآن تخطى الـ 40 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه سيتم التعامل بعدالة تامة مع الطلاب المتظلمين ، مشددة على أن أي طالب ستثبت تظلمات الثانوية العامة 2025 أحقيته في درجات زيادة سيحصل عليها فوراً