أحمد عبد العزيز يكشف تفاصيل رفضه مصافحة شاب من الجمهور .. ماذا قال؟

أثار الفنان أحمد عبد العزيز جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرفض مصافحة أحد الشباب، ما دفع الجمهور إلى التساؤل عن سبب هذا الموقف.

ورد أحمد عبد العزيز علي منتقدي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك

وكتب أحمد عبد العزيز:"انتشر مؤخرًا مقطع فيديو اتفهم غلط على إني رفضت أصافح شاب من الجمهور. الحقيقة إن الموقف كان سريع جدًا، أنا داخل الفعالية متأخر وبجري عشان أركب الأسانسير وأطلع لمكان العرض، ولما شفته واقف افتكرت إنه بيفتح لي الطريق وإنه من ضمن المنظمين، ومخدتش بالي إنه بيمد إيده للمصافحة.

وأضاف :" عمري ما رفضت سلام أو صورة مع أي حد من جمهوري، بالعكس.. أنا دايمًا بشوف إنكم السبب في نجاحي، ومحبتكم أكبر دعم ليا.

وتابع :" اللي حصل كان سوء فهم، وأتمنى الناس تتفهم إن في لحظات سريعة ممكن تتفسر غلط. أنا واحد منكم.