طريقة عمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم

فطيرة التفاح من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك او ضيوفك في البيت بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة التفاح، فيما يلي….

مقادير فطيرة التفاح

● لفه جلاش

● تفاح مكعبات بدون القشر

● زبدة

● قرفة مطحون

● قرنفل مطحون

● ٤ ملاعق كبيرة سكر

للوجه

● سكر بودرة

● صوص كراميل





طريقة تحضير فطيرة التفاح

يشوح التفاح في الزبدة مع القرفة والقرنفل والسكر.

يترك على النار مع التقليب حتى يتكرمل.

تترك لتبرد تماما.

تدهن وحدات الجلاش بالزبدة المذابة.

تحشى 2 ورقة من الجلاش بالحشوة ويلف على شكل رول.

تسفع على الطاسة من الجانبين مع إضافة القليل من الزبدة.

يرش السكر ويضاف صوص الكراميل على الوجه.