لبني عبد العزيز تظهر في الإحتفال بعيد ميلادها بعد غياب طويل| شاهد

رصدت عدسة صدي البلد صور الفنانة القديرة لبني عبد العزيز في احتفالية خاصه بعيد ميلادها و الإحتفال بمسيرة حافله من الأعمال في أحد مسارح القاهرة

و ظهرت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز في إطلالة أنيقة باللون الأسود بعد غياب سنوات



يذكر ان كان قد منح أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الفنانة لبنى عبد العزيز وسام ماسبيرو للإبداع، وذلك في منزلها في الزمالك وبحضور منى نجم مدير عام البرنامج الأوروبي.



وجاء التكريم تقديرا لإسهام الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز ولعطائها المستمر والمتميز ودورها في تعزيز القوة الناعمة المصرية.

وقال المسلماني إن التكريم هو تكريم لأنفسنا، لأن لبنى عبد العزيز ليست فنانة فقط وإنما إعلامية كبيرة وإذاعية بالإذاعة المصرية والبرنامج الأوروبي.



فيما عبرت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن سعادتها بالتكريم، ووجهت الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلمانى على جهده وعلى تكريمها.