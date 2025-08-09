فستان غير تقليدي… هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة خلال حضورها إحدى المناسبات.





تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

لفتت هيفاء وهبي الأنظار في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا بتصميم غير تقليدي وجمع القماش بين اللون الأخضر والأسود.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت هيفاء وهبي بخصلات شعرها البني المسندله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.