مساعد بوتين:المصالح الاقتصادية الروسية والأمريكية تتقاطع في ألاسكا والقطب الشمالي



أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيجتمعان يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقال المسؤول الروسي في تصريحات له : روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان لذا من المنطقي أن يُعقد اجتماع الزعيمين في ولاية ألاسكا .

وأضاف أوشاكوف :المصالح الاقتصادية الروسية والأمريكية تتقاطع في ألاسكا والقطب الشمالي وآفاقٌ تنفيذ مشاريع واسعة النطاق موجودة .

وتابع المسؤول الروسي قائلا :بوتين وترامب سيركزان في قمة ألاسكا على الخيارات المتاحة لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية .

وختم بالقول :بوتين وترامب قد يجتمعان في روسيا بعد قمة ألاسكا والرئيس الأميركي تلقى دعوة .