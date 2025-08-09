أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9 أغسطس

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 9-8-2025، بدون تغيير على مستوي السوق الرسمية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وسجل سعر الصرف الأجنبي والعربي استقرارا أمام الجنيه بالتزامن مع بدء العمل بقرار البنك المركزي المصري الخاص بتعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس ولمدة يومين اثنين .

اسعار العملات الأجنبية

يستمر ثبات سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك حيث

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 56.577 جنيه للشراء و 56.74 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 65.05 جنيه للشراء و 65.27 جنيه للبيع

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 35.31 جنيه للشراء و 35.42 جنيه للبيع

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-8-2025 انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.5 جنيه للشراء و 7.6 جنييه للبيع

الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.04 جنيه للشراء و 5.06 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 60.12 جنيه للشراء و 60.33 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياناني أمام الجنيه نحو 32.9 جنيه للشراء و 32.99 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.64 جنيه للشراء و 31.74 جنيه للبيع

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.75 جنيه للشراء و 6.77 جنيه للبيع