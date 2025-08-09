قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9 أغسطس

عملات
عملات
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار العملات الأجنبية  في مستهل تعاملات  اليوم السبت الموافق 9-8-2025، بدون تغيير على مستوي السوق الرسمية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم
وسجل سعر الصرف الأجنبي والعربي استقرارا أمام الجنيه بالتزامن مع بدء العمل بقرار البنك المركزي المصري الخاص بتعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس ولمدة يومين اثنين .
اسعار العملات الأجنبية
يستمر ثبات سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك حيث

سعر الدولار
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع

سعر اليورو 
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 56.577 جنيه للشراء و 56.74 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني 
سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 65.05 جنيه للشراء و 65.27 جنيه للبيع

الدولار الكندي
بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 35.31 جنيه للشراء و 35.42 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي
بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.5 جنيه للشراء و 7.6 جنييه للبيع

الكرون السويدي 
بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.04 جنيه للشراء و 5.06 جنيه للبيع

الفرنك السويسري
سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 60.12 جنيه للشراء و 60.33 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني 
وصل سعر الـ100 ين ياناني أمام الجنيه نحو 32.9 جنيه للشراء و 32.99 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي 
سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.64 جنيه للشراء و 31.74 جنيه للبيع

اليوان الصيني
بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.75 جنيه للشراء و 6.77 جنيه للبيع

العملات أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبية اليوم سعر الصرف سعر اليورو الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

ترشيحاتنا

إيلون ماسك

إيلون ماسك: “إكس” تخطط لإدراج الإعلانات في إجابات Grok

Pixel Watch 4

تسريب جديد يكشف المواصفات الكاملة لساعة Pixel Watch 4 قبل إطلاقها الرسمي

سامسونج

سامسونج تطلق برنامج النسخة التجريبية One UI 8 المبنية على أندرويد 16

بالصور

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد