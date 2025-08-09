العرابي يعلن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي

أعلن السفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية ووزير خارجية مصر الأسبق ،عن انتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي الذراع الاستثماري والتنموى للمنظمة بهدف دعم خططها في دفع عجلة التنمية وتشجيع المستثمرين على المشاركة في جهود إعادة الإعمار بمناطق النزاع.



وأوضح العرابي في تصريح له اليوم/ السبت /، أن المجلس الجديد يترأسه المهندس علاء كمال نائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بما يعكس أهمية الخبرة الدولية في قيادة الاتحاد، ويشغل الكاتب الصحفي محمد سويد منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، بينما تولت منال السعيد منصب نائب الرئيس، كما تم اختيار المهندس محمد ثروت أمينا عاما وضم المجلس في عضويته كلا من المهندس محمود ناجي، والدكتور ماير جرجس فيما يتولى رامي جلال مهام أمين الصندوق.



وأشار العرابي إلى أن الاتحاد يعمل تحت مظلة منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية مع توجيه أولوياته نحو التنمية والاستثمار بجانب دوره التقليدي في دعم قضايا الشعوب، مؤكدا أن الاتحاد سيولي اهتماما خاصا بمشروعات التنمية في الدول الأفرو آسيوية.



وأضاف " نحن نؤمن بأن الشعوب بحاجة ماسة إلى التنمية، والتنمية تتطلب استثمارات حقيقية لذا سنعمل على توجيه الاستثمارات لخدمة هذه الشعوب في إطار التعاون المشترك "، لافتا إلى أن المرحلة الأولى ستشهد تشكيل اتحادات فرعية في دول الخليج وشمال إفريقيا مع مشاركة مكثفة في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا، والسودان، وفلسطين، وسوريا ، واليمن إضافة إلى السعي لاكتشاف واستثمار ثروات القارة الإفريقية.



وأكد العرابي أن انطلاق الاتحاد من القاهرة دولة المقر يتماشى مع جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن الاتحاد شريك استراتيجي في المؤتمر العالمي الثالث للهيدروجين في إفريقيا بالتعاون مع مؤسسة ألمانية ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للشراكات الدولية في خطته الجديدة.

وختم العرابي بأن هذا التشكيل يمثل إضافة قوية لمسيرة الاتحاد،وسيسهم في وضعه على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه الطموحة.

