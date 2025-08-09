قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
العرابي يعلن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
أ ش أ

أعلن السفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية ووزير خارجية مصر الأسبق ،عن انتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي الذراع الاستثماري والتنموى للمنظمة بهدف دعم خططها في دفع عجلة التنمية وتشجيع المستثمرين على المشاركة في جهود إعادة الإعمار بمناطق النزاع.


وأوضح العرابي في تصريح له اليوم/ السبت /، أن المجلس الجديد يترأسه المهندس علاء كمال نائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بما يعكس أهمية الخبرة الدولية في قيادة الاتحاد، ويشغل الكاتب الصحفي محمد سويد منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، بينما تولت منال السعيد منصب نائب الرئيس، كما تم اختيار المهندس محمد ثروت أمينا عاما وضم المجلس في عضويته كلا من المهندس محمود ناجي، والدكتور ماير جرجس فيما يتولى رامي جلال مهام أمين الصندوق.


وأشار العرابي إلى أن الاتحاد يعمل تحت مظلة منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية مع توجيه أولوياته نحو التنمية والاستثمار بجانب دوره التقليدي في دعم قضايا الشعوب، مؤكدا أن الاتحاد سيولي اهتماما خاصا بمشروعات التنمية في الدول الأفرو آسيوية.


وأضاف " نحن نؤمن بأن الشعوب بحاجة ماسة إلى التنمية، والتنمية تتطلب استثمارات حقيقية لذا سنعمل على توجيه الاستثمارات لخدمة هذه الشعوب في إطار التعاون المشترك "، لافتا إلى أن المرحلة الأولى ستشهد تشكيل اتحادات فرعية في دول الخليج وشمال إفريقيا مع مشاركة مكثفة في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا، والسودان، وفلسطين، وسوريا ، واليمن إضافة إلى السعي لاكتشاف واستثمار ثروات القارة الإفريقية.


وأكد العرابي أن انطلاق الاتحاد من القاهرة دولة المقر يتماشى مع جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن الاتحاد شريك استراتيجي في المؤتمر العالمي الثالث للهيدروجين في إفريقيا بالتعاون مع مؤسسة ألمانية ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للشراكات الدولية في خطته الجديدة.
وختم العرابي بأن هذا التشكيل يمثل إضافة قوية لمسيرة الاتحاد،وسيسهم في وضعه على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه الطموحة.
 

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

