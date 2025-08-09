قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطيرة التفاح بالخطوات

نهى هجرس

فطيرة التفاح من الحلويات الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص ، ويمكن تحضير فطيرة التفاح في المنزل بخطوات بسيطة .

مقادير فطيرة التفاح 

جلاش

تفاح بدون القشر

زبدة

قرفة مطحون

قرنفل مطحون

٤ ملاعق كبيرة سكر

للوجه

سكر بودر

طريقة تحضير فطيرة التفاح

شوحي التفاح في الزبدة مع القرفة والقرنفل والسكر.

اتركيه على النار مع التقليب حتى يتكرمل.

تترك لتبرد تماما.

أدهني الجلاش بالزبدة المذابة.

أحشي كل ورقتين من الجلاش بالحشوة ويلف على شكل رول.

ضعي رولات الجلاش على الطاسة من الجانبين مع إضافة القليل من الزبدة.

يرش السكر على وجه فطيرة التفاح 

تفاح فطيرة تفاح طريقة تحضير فطيرة التفاح

مي عمر
فيات
داليا البحيري
محمد رمضان مع عائلة ترامب
