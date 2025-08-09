طريقة عمل فطيرة التفاح بالخطوات

فطيرة التفاح من الحلويات الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص ، ويمكن تحضير فطيرة التفاح في المنزل بخطوات بسيطة .

مقادير فطيرة التفاح

جلاش

تفاح بدون القشر

زبدة

قرفة مطحون

قرنفل مطحون

٤ ملاعق كبيرة سكر

للوجه

سكر بودر

طريقة تحضير فطيرة التفاح

شوحي التفاح في الزبدة مع القرفة والقرنفل والسكر.

اتركيه على النار مع التقليب حتى يتكرمل.

تترك لتبرد تماما.

أدهني الجلاش بالزبدة المذابة.

أحشي كل ورقتين من الجلاش بالحشوة ويلف على شكل رول.

ضعي رولات الجلاش على الطاسة من الجانبين مع إضافة القليل من الزبدة.

يرش السكر على وجه فطيرة التفاح