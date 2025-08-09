قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

منال عوض توجه بتشديد الرقابة علي المحميات وتقديم أفضل خدمة للزوار

حنان توفيق

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة صباح اليوم زيارة مفاجئة لمحميتى قبة الحسنة ووادى دجلة لتفقد الأوضاع بهما ومتابعة سير العمل، وحركة الزيارات ومستوى الخدمة المقدمة داخل المحميتين .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه أثناء جولتها تبين لها عدد من الملاحظات فى سير العمل داخل المحميتين، وعلى الفور استدعت رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة.

وطالبت بتشديد الرقابة على المحميات الطبيعية وتلافى أى مشكلات قد تحدث والعمل على تقديم أفضل خدمة للزوار لمساعدتهم على التعرف على المحميات الطبيعية التى تزخر بالموارد الطبيعية الفريدة، مع ضرورة المتابعة الدورية لجميع المحميات لضمان سير العمل على أكمل وجه.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بسرعة تلافى الملاحظات الموجودة، مع إعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع، وشددت علي أنها ستقوم بمراجعة الموقف مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وشهدت د. منال عوض أثناء زيارتها لمحمية قبة الحسنة بعض الأنشطة التى تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية والتى هدفت إلى تقديم تجربة سياحية بيئية فريدة وتحقق الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات، مع الحفاظ على طبيعتها.

وتضمنت الزيارة تفقد نادي العلوم بالمحمية والذى يقدم خدمة توعوية وتعريفية بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها، حيث يلبى احتياجات الزوار الأساسية من المعلومات التعريفية حول القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض محمية وادى دجلة وشهدت التطورات الأخيرة التى تمت بالمحمية وبمركز الزوار ، حيث تعد وادى دجلة من أكثر المحميات التى يرتادها الزوار بمدينة القاهرة.

