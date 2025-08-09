قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يسرائيل هيوم تكشف تفاصيل جديدة عن العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في إيران
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعدما افتتح مشواره في البطولة بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

و تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم السبت المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة 

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قد قرر مواصلة التدريبات اليوم السبت في السادسة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، رافضًا منح اللاعبين راحة عقب الفوز في الجولة الأولى، في إطار الاستعداد الجاد لمواصلة الانطلاقة القوية في المسابقة.

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

