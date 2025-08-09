حطت راسنا في الطين.. أم وجدة وعم يقتلون ابنتهم بقرص الغلة بالعياط

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل فتاة في مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة حيث تبين أن أسرتها أجبرتها على تناول قرص الغلة بسبب حملها سفاحا.



وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على أم وجدة وعم الفتاة المجني عليها لاتهامهم بإجبارها على تناول قرص غلة سام، ما أدى إلى وفاتها، ودفنها دون تصريح في منطقة العياط.

وتبين من التحريات أن الفتاة كانت قد حملت سفاحًا وهربت من المنزل، قبل أن تتمكن أسرتها من إعادتها، حيث أجبروها على تناول قرص غلة، وبعد وفاتها، أشاعوا أنها توفيت وفاة طبيعية، ثم دفنوها في العياط دون الحصول على تصريح دفن.

وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص المقربين من الأسرة أبلغ رجال المباحث بالواقعة، وعلى الفور تم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة قائلين:" حطت راسنا في الطين وغسلنا عارنا".