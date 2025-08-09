وقف الحال وحش.. رسالة غامضة من مسلم فمن يقصد بها؟

كتب المطرب مسلم، رسالة غامضة بدون ذكر المقصود بها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام والتي كانت: “وقف الحال وحش أوي بجد”.

واعتبر البعض أن هذه الرسالة يقصد بيها نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بسبب قراره الأخير بوقف مسلم عن الغناء.

مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل

وقد تقدم المطرب مسلم، باعتذار لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بعد أزمته الأخيرة معه وما بدر منه من تصريحات.

ونشر مسلم، مقطع فيديو عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، اعتذر من خلاله لـ الفنان مصطفى كامل، وقال: «لو كنت دعيت عليك فده بسبب إني شاب لوحدي، وكنت تعبان وملقتش حد يقف جمبي في تعبي، وبيتي اتخرب في الفترة اللي اتوقفت فيها عن الغناء».

وأعرب مسلم، عن آماله بأن يعمل مثل باقي زملائه، وقال لـ مصطفى كامل: «أنا زي ابنك وأنا قد اعتذاري حتى لو مش هشتغل، ومشتمتش حد أنا قولت حسبي الله ونعم الوكيل بس».