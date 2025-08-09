المجموعة الثامنة| الدنمارك والتشيك يتأهلان إلى الدور الرئيسي في مونديال اليد تحت 19 عامًا

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، عن فوز منتخب التشيك على نظيره منتخب أمريكا بنتيجة "42-31"، وفوز منتخب الدنمارك على منتخب تونس بنتيجة "37-31" ليتأهل كلًا من التشيك والدنمارك إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم بينما يتنافس كل من أمريكا وتونس على كأس رئيس الاتحاد الدولي بعد احتلال المركزين الثالث والرابع في المجموعة.

تقام البطولة حاليًا في مصر وتستمر حتى يوم 17 أغسطس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأقيمت مباريات المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: "تونس، الدنمارك، التشيك، وأمريكا" على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وتقام البطولة تحت شعار "مصر تستقبل العالم"، بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تنظم على الأراضي المصرية هذا العام، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.