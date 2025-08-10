"الهيئة الوطنية" تعلن النتيجة النهائية لانتخابات الشيوخ .. الثلاثاء

اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، للفصل في التظلمات التي تلقتها الهيئة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث انتهى مجلس الإدارة، بعد فحص أوراق التظلمات إلى عدم قبول ستة منها، لتقديمها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ورفض أحد عشر تظلما موضوعا، لخلوها من أي دليل أو مستند يؤيدها.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أعمالها في مراجعة إجراءات فرز الأصوات لجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، وإضافة تصويت المصريين بالخارج إلى كل دائرة، تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات مجلس الشيوخ في مؤتمر صحفي يُعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو.