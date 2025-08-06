50 سيدة بالقوائم الفردية.. المرأة المصرية صنعت التاريخ في انتخابات الشيوخ

أكدت إيـزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالمركز القومي للمرأة، على تواجد المرأة المصرية بشكل ملحوظ، ومشاركتها في الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية ،منذ صباح اليوم الإثنين، مضيفة وجود الكثيرات منهن، قبل الموعد المحدد لفتح اللجان.

وأوضحت" محمود"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "برلمان الوطن"، والمذاع على قناة "المحور"، أنه بالرغم من أن مصر الآن تمر بأوضاع غير مستقرة، بسبب الحروب المحيطة بها في الدول المجاورة، إلا أن العملية الانتخابية غيرت المشهد، وأظهرت للعالم أن مصر مستقرة ،وقادرة على الوقوف بجانب الوطن.

وأشارت رئيس الادارة المركزية بالمركز القومي للمرأة، إلى الدور الذي يقوم به المركز ،من خلال التوعية بأهمية مشاركتهن في الانتخابات قبل انعقادها، والوصول إليهن في القرى والنجوع البسيطة، مضيفة إلى تعريفهن بأهمية مجلس الشيوخ، ودوره في المجتمع، ووجودهم أثناء الانتخابات لشرح كيفية الانتخاب في كل دائرة على حدة ،لتجنب بطلان الأصوات، خاصة بين السيدات اللاتي لا يعرفن القراءة والكتابة، ولتجنب توجيه الأصوات لمرشح بعينه، من خلال شرح دور كل مرشح.

وتابعت أن مجلس الشيوخ يهتم جدًا بالمرأة ،ويناقش قضاياها في كثير من جلساته، مختتمه حديثها بالتأكيد على الوجود الفعلي للمرأة داخل مجلس الشيوخ، وذلك بمشاركة 50 سيدة على القوائم الفردية.