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بعد انتهاء الانتخابات.. تعرف على موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد انتهاء الانتخابات.. تعرف على موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ

شهد أمس الانتهاء من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث بء التصويت بالداخل يومي 4 و 5 أغسطس.

وفي هذا الشأن يستعد مجلس الشيوخ لاستقبال الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ حيث من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيجة الانتخابات يوم ١٢ أغسطس المقبل.

وعقب ذلك يتم تحديد موعد لاستقبال الفائزين بمقر مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيه العضوية وذلك تمهيدًا لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

وتعقد هذه الجلسة في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء مدة مجلس الشيوخ الحالي والتي تنتهي في ١٧ أكتوبر المقبل.

وانتهى مساء أمس الثلاثاء، ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أول أمس الإثنين،  وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

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