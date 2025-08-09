قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا قبل التحضير لمباراة المقاولون العرب
أحمد موسى: الاحتلال يستهدف حصار مدينة غزة وسط القطاع
أكثر من 800 طن.. من يمتلك أكبر مخزون للذهب في العالم؟
تفاصيل عزاء الفنان سيد صادق بمسجد الشرطة.. صور
زد يهزم المقاولون بهدفين في عقر داره بالدوري الممتاز
أحمد موسى: فيه ناس مش عايزة مصر يكون عندها غاز أو كهربا
مسؤول: أي اتفاق بين ترامب وبوتين لن يكون ذا قيمة دون مشاركة أوروبا وأوكرانيا
ليه الاستهداف الممنهج لبلدي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء
أحمد موسى: مصر عندها بنية تحتية للغاز الطبيعي مش متواجدة عند حد
تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي بالدوري
ملف الغاز| أحمد موسى يرد بقوة على الشائعات المحيطة بالدولة المصرية.. بث مباشر
ماكرون يدعم أوكرانيا: يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من 3 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزيرة تستدعي مسئولا بـ المحميات ..وتمنحه مهلة لتصحيح الأوضاع لهذا السبب

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة
قسم الأخبار

-القائم بأعمال وزير البيئة :
- استدعاء رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة
- تشديد الرقابة على المحميات الطبيعية وتلافى أى مشكلات
- توجه بسرعة تلافى الملاحظات ومهلة لتصحيح الأوضاع
 

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، صباح اليوم زيارة مفاجئة لمحميتى قبة الحسنة ووادى دجلة لتفقد الأوضاع بهما ومتابعة سير العمل، وحركة الزيارات ومستوى الخدمة المقدمة داخل المحميتين .

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه أثناء جولتها تبين لها عدد من الملاحظات فى سير العمل داخل المحميتين ، وعلى الفور قامت باستدعاء رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة ، مطالبة بتشديد الرقابة على المحميات الطبيعية وتلافى أى مشكلات قد تحدث والعمل على تقديم أفضل خدمة للزوار لمساعدتهم على التعرف على المحميات الطبيعية التى تزخر بالموارد الطبيعية الفريدة ، مع  ضرورة المتابعة الدورية لكافة المحميات لضمان سير العمل على أكمل وجه.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة،  بسرعة تلافى الملاحظات الموجودة ، مع إعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع ، وشددت علي أنها ستقوم بمراجعة الموقف مرة أخرى خلال الفترة المقبلة .

وشهدت د. منال عوض أثناء زيارتها لمحمية قبة الحسنة بعض الأنشطة التى تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية والتى هدفت إلى تقديم تجربة سياحية بيئية فريدة وتحقق الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات، مع الحفاظ على طبيعتها، وتضمنت الزيارة تفقد نادي العلوم بالمحمية والذى يقدم خدمة توعوية وتعريفية بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها، حيث يلبى احتياجات الزوار الأساسية من المعلومات التعريفية حول القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.
كما تفقدت الدكتورة منال عوض محمية وادى دجلة وشهدت التطورات الأخيرة التى تمت بالمحمية وبمركز الزوار ، حيث تعد وادى دجلة من أكثر المحميات التى يرتادها الزوار بمدينة القاهرة.
 

القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض وزير البيئة قبة الحسنة وادى دجلة المحميات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

ترشيحاتنا

تسلا

تراجع مبيعات تسلا في اثنين من أكبر أسواق أوروبا مع تقدم منافستها الصينية

الاوبرا المصرية

رئيس الأوبرا : مهرجان القلعة الدولي يجسد رسالة نشر قيم الجمال والإبداع

سيارات كهربائية

انطباعات خاطئة حول المركبات الكهربائية: إليكم الحقيقة

بالصور

أحذر من تناولها.. مخاطر خفية في "الجبن المثلثات" تهدد صحتك

مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات

بسيطة وخارقة .. اعرف فوائد الجري

فوائد الجري
فوائد الجري
فوائد الجري

الفار يحرم المقاولون من التعادل مع زد في الشوط الأول بالدوري

المقاولون و زد
المقاولون و زد
المقاولون و زد

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

فيديو

الفنان أحمد عبد العزيز

أول تعليق من أحمد عبد العزيز على رفض مصافحة أحد معجبينه

غواصه تيتان

هكذا تسبب أحد الضحايا في مقتل الجميع.. مفاجأة صادمة وراء كارثة الغواصة تيتان

محمد نور ونادر حمدي

محمد نور يكشف سبب انفصال نادر حمدي عن فرقة واما

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد