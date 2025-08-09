قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأهيل واستشفاء أساسيي الزمالك بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري
الخارجية اللبنانية: قراراتنا سيادية ونرفض أي تدخل خارجي أو ادعاء بالوصاية
وزيرة تستدعي مسئولا بـ المحميات ..وتمنحه مهلة لتصحيح الأوضاع لهذا السبب
أسعار العملات العربية اليوم السبت وفقا لآخر تحديث
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري
الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟
الأهلي يشكو جماهير الزمالك بسبب زيزو
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومتنا يقودها آكلون للموت يفرضون علينا حربا أبدية
أول تعليق من الأهلي على قرعة دوري أبطال أفريقيا
خبير تغذية: الثوم والشاي والخضروات الورقية من أبرز مضادات الالتهابات
يانيك فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني الشكر للاعبين على الأداء والفوز في مباراة سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل، في إطار مباريات  الجولة الأولى لمسابقة الدوري .

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين ضرورة التركيز والعمل بجدية  لمواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة المقبلة للاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

