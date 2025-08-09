يانيك فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني الشكر للاعبين على الأداء والفوز في مباراة سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري .

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين ضرورة التركيز والعمل بجدية لمواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة المقبلة للاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .