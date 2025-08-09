المجموعة السابعة|مصر تحسم الصدارة على حساب اليابان والبحرين تحقق فوزا شرفيا علي كوريا الجنوبية في مونديال اليد

حقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا علي نظيره منتخب اليابان بنتيجة 27/36 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 17 أغسطس المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

انتهي الشوط الأول من المباراة بتفوق اليابان 18/14 في الشوط الثاني يتالق نجوم منتخب ناشئين اليد و ينجحون في ختام الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 27/36 ليحقق منتخب ناشئين اليد الفوز الثالث علي التوالي بدور المجموعات التمهيدي بالمونديال العالمي ويتاهل لدور المجموعات الرئيسي برصيد نقطتين ويرافقه بدور المجموعات الرئيسي منتخب اليابان بدون رصيد بعد أن صعد كثاني المجموعة بعد الخسارة من مصر.



وفي نفس المجموعة حقق منتخب البحرين فوزا شرفيا علي كوريا الجنوبية بنتيجة 33/36، بهذه النتائج يتأهل منتخب مصر للناشئين لدور المجموعات الرئيسي برصيد نقطتين وتصعد اليابان كمركز ثاني بدون رصيد من النقاط وينضم إليهم في الدور الرئيسي منتخبا الدنمارك برصيد نقطتين و منتخب التشيك بدون.

وانطلقت الأربعاء الماضي منافسات بطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، في نسخة تُقام للمرة الثانية في التاريخ بهذا العدد الكبير من الفرق، بعد نسخة 2023.

وتقام البطولة على 4 صالات هي: الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، والصالة رقم 2 باستاد القاهرة، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام



المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.



المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.



المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.



المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.



المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.



المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.



المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.