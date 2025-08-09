حضور رفيع المستوى في مباراة مصر واليابان بمونديال اليد للناشئين

شهدت الصالة المغطاة باستاد القاهرة حضور رفيع المستوى، لمتابعة مباراة منتخب الناشئين لكرة اليد في مباراته أمام اليابان بالجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

وتواجد كل من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وسفير اليابان بالقاهرة السيد تاكيهيرو كاجاوا، والكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ويخوض منتخبنا مباراة اليوم باحثًا عن الفوز من أجل التأهل للدور الرئيسي متصدرًا للمجموعة السابعة، حيث سبق وحقق الفوز في أول مباراتين له أمام كوريا الجنوبية والبحرين على الترتيب.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.