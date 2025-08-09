قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
للحفاظ على سلالات نادرة | نكشف تفاصيل محطة الزهراء للخيول
رياضة

حضور رفيع المستوى في مباراة مصر واليابان بمونديال اليد للناشئين

حسن مصطفى
حسن مصطفى
كريم عاطف

شهدت الصالة المغطاة باستاد القاهرة حضور رفيع المستوى، لمتابعة مباراة منتخب الناشئين لكرة اليد في مباراته أمام اليابان بالجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

وتواجد كل من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وسفير اليابان بالقاهرة السيد تاكيهيرو كاجاوا، والكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ويخوض منتخبنا مباراة اليوم باحثًا عن الفوز من أجل التأهل للدور الرئيسي متصدرًا للمجموعة السابعة، حيث سبق وحقق الفوز في أول مباراتين له أمام كوريا الجنوبية والبحرين على الترتيب.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.

بالصور

هذا ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة ؟

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

وفاة عامل نظافة
بالبوركيني.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
المجموعة السابعة|مصر تحسم الصدارة على حساب اليابان والبحرين تحقق فوزا شرفيا علي كوريا الجنوبية في مونديال اليد

منتخب مصر للناشئين
