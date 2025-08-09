قائمة منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت 2025

أعلن محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، القائمة النهائية للمنتخب الوطني، التي تستعد لخوض بطولة الأفروباسكت 2025، في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري في دولة أنجولا.

وتضم القائمة النهائية كل من، عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس اتحاد كرة السلة، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السنغال ومالي وأوغندا.