قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو.. إنهاء الإجراءات من قسم شرطة مصر الجديدة
الابتسامة الأخيرة| شاهد آخر ظهور للفنان سيد صادق قبل رحيله.. صور
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت 2025

منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة
كريم عاطف

أعلن محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، القائمة النهائية للمنتخب الوطني، التي تستعد لخوض بطولة الأفروباسكت 2025، في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري في دولة أنجولا.

وتضم القائمة النهائية كل من، عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس اتحاد كرة السلة، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم  مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السنغال ومالي وأوغندا.

محمد الكرداني منتخب مصر لكرة السلة منتخب مصر كرة السلة بطولة الأفروباسكت 2025 أنجولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر يوضح إعجاز قرآني في "ليبلونكم الله بشيء من الصيد"

جامعة عين شمس تمنح الباحث ذو النورين درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

بحضور مفتي الجمهورية.. جامعة عين شمس تمنح الباحث ذو النورين درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

مصحف

لست قادرا على الزواج فهل الصيام الحل فقط؟ عالم أزهري يع روشتة شرعية

بالصور

هذا ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة ؟

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة

مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة

بالبوركيني.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

المجموعة السابعة|مصر تحسم الصدارة على حساب اليابان والبحرين تحقق فوزا شرفيا علي كوريا الجنوبية في مونديال اليد

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد