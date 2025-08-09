عبدالمنعم سعيد: الاتفاقيات الاقتصادية جزء من السلام

أكد المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، أن مصر لديها محطتين لتسييل الغاز الطبيعي ومصر تستغل المزايا الاقتصادية التي تملكها .



وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في البداية مصر كانت تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل ".



وأكمل عبدالمنعم سعيد :" الاتفاقيات الاقتصادية تعتبر جزء من السلام وإحداث الاستقرار ".

وتابع عبد المنعم سعيد :" يجب بناء الدولة المصرية بشكل متميز في كافة القطاعات للمشاركة في السباق العالمي ".

وأكمل عبد المنعم سعيد :" يجب التعامل مع الواقع وفقا للخطة والرؤية المصرية ".