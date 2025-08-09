أسامة كمال: إسرائيل تشوش على حرب غزة بالترويج لشائعة توقيع اتفاقية غاز جديدة مع مصر

أكد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن مد خط الغاز للأراضي المحتلة كان للتهدئة بين فلسطين وإسرائيل، وفي عام 1999 حدث خلافات بين الفصائل الفلسطينية وظهرت حركة حماس وبالتالي كان هناك معوقات بشان إمداد خط الغاز .

وقال أسامة كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في أبريل 2013 كان لنا شروط من أجل الحصول على الغاز الإسرائيلي بان يكون لدينا أولوية عال الغاز الإسرائيلي نحصل ليه بسعر تنافسي ".

وتابع أسامة كمال :" إسرائيل تتصيد أي شيء لحدوث فرقعة إعلامية ويتم الحديث عن التعاقد مع مصر باتفاقية غاز مع مصر ".

وأكمل أسامة كمال :"سرائيل تشوش على حرب غزة بالترويج لشائعة توقيع اتفاقية غاز جديدة مع مصر ".

ولفت أسامة كمال :" تم توقيع اتفاقية الغاز التي يتم الترويج لها الآن مع إسرائيل في عام 2019 وليس الآن ".