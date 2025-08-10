قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 مشاكل نفسية هتخليك تجوع من غير ما تحس.. تعرّف عليها
رمضان السيد: الأهلي تأثر كثيرًا بغياب إمام عاشور.. ومحمد شريف خارج الخدمة
صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه
12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟
اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن من داعمي «فلسطين أكشن» |تفاصيل
جماهيره الأعظم في العالم.. «فتوح»: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز.. والصفقات الجديدة مميزة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد
شهادة معاون مباحث قسم المعصرة في تجارة وتعاطي عامل للحشيش
بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة
أحمد ناجي: الزمالك أصبح به نظام.. وقرار تعيين جون إدوارد تأخر 20 عامًا
قمة مُحتملة تجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي.. وألاسكا مسرح مفاوضات السلام
رباب الهواري

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي في الوقت الحالي يمتلك ثلاثة حراس على أعلى مستوى. 
وقال ناجي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: الدفع بمصطفى شوبير أمام مودرن سبورت على حساب الشناوي لم يفاجئني مطلقاً
وأضاف: الأهلي يمتلك ثلاثة حراس على أعلى مستوى والدفع بمصطفى شوبير لم يفاجئني وهي وجهة نظر فنية من ريبيرو. 
وتابع: قرار رحيل حمزة علاء عن الأهلي قرار صائب والحارس كان يحتاج إلى فرصة من أجل المشاركة أساسياً وفرصة الاحتراف وأنا أتابعه بشكل مستمر. 
وأردف: إبراهيم عادل واحد من أفضل المواهب في مصر ولكن رحيله لم يؤثر على مستوى فريق بيراميدز، فالفريق السماوي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في جميع الخطوط. 
وواصل: المشاكل التي مر بها رمضان صبحي الفترة الأخيرة أثرت على مستواه ولكن هو لاعب كبير وإضافة قوية. 
وأكمل: نادي الزمالك ناد كبير وما يحدث الآن من تواجد جون ادوارد كان لابد من حدوثه من 20 عامًا، والزمالك أصبح له نظام معين وهذا شىء رائع. 

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

