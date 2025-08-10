أحمد ناجي: الزمالك أصبح به نظام.. وقرار تعيين جون إدوارد تأخر 20 عامًا

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي في الوقت الحالي يمتلك ثلاثة حراس على أعلى مستوى.

وقال ناجي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: الدفع بمصطفى شوبير أمام مودرن سبورت على حساب الشناوي لم يفاجئني مطلقاً

وأضاف: الأهلي يمتلك ثلاثة حراس على أعلى مستوى والدفع بمصطفى شوبير لم يفاجئني وهي وجهة نظر فنية من ريبيرو.

وتابع: قرار رحيل حمزة علاء عن الأهلي قرار صائب والحارس كان يحتاج إلى فرصة من أجل المشاركة أساسياً وفرصة الاحتراف وأنا أتابعه بشكل مستمر.

وأردف: إبراهيم عادل واحد من أفضل المواهب في مصر ولكن رحيله لم يؤثر على مستوى فريق بيراميدز، فالفريق السماوي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في جميع الخطوط.

وواصل: المشاكل التي مر بها رمضان صبحي الفترة الأخيرة أثرت على مستواه ولكن هو لاعب كبير وإضافة قوية.

وأكمل: نادي الزمالك ناد كبير وما يحدث الآن من تواجد جون ادوارد كان لابد من حدوثه من 20 عامًا، والزمالك أصبح له نظام معين وهذا شىء رائع.