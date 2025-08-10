خالد طلعت يهاجم حكم مباراة طلائع الجيش وسموحة.. لهذا السبب

هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت حكم مباراة طلائع الجيش وسموحة.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"هو قانون الكورة في مصر بيتغير حسب لون الفانلة ؟؟!!!

الموسم اللي فات وسام أبو علي جاب جول في فاركو ، ولما الكورة اتلعبت بداية الهجمة كان هو أوفسايد وجاب الجول واتحسب وقالوا ان الجول صحيح لأن الكورة متلعبتلوش من الاول.

مهاجم طلائع الجيش التوجولي اسماعيل اوجورو لما الكورة اتلعبت بداية الهجمة كان أوفسايد والكورة مراحتلوش وراحت لمدافع سموحة ورجعتله جاب جول والجول اتلغى لأنه كان أوفسايد في الأول".

وكان قد أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حزنه بسبب التعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.



وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع محمد فاروق: " فريق سموحة كان الأفضل طوال المباراة أمام طلائع الجيش وأهدر أكثر من فرصة هدف مُحقق وكنّا نستحق الفوز والخروج بالثلاث نقاط في ضربة البداية ببطولة الدوري".

وأضاف: "فريق طلائع الجيش لم يشكل أي خطورة على مرمى سموحة طوال المباراة وسجّل الهدف من الفرصة الوحيدة على مرمى الهاني سليمان الذي يتحمل مسئولية الهدف ".