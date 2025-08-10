قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع وزاري للتوسع في استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
47 شهيدا جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانا للجمهور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتي هذا الموعد.. والذروة يوم الأربعاء
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك
البلوجر لوليتا تواجه تهمة محتوى مناف للآداب في النيابة العامة
دع الشعب يقرر.. سموتريتش يهدد نتنياهو بشأن الذهاب إلى الانتخابات
وظائف خالية بمجال البترول 2025
نجم الزمالك السابق: أرفض الإساءة لحسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الأهلي
محافظات

ماجستير عن معالجة الصحافة لأحداث العملية الشاملة سيناء

أوصت رسالة ماجستير نوقشت بجامعة سوهاج للباحثة مرام ممتاز، وحصلت عليها بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع ، في موضوع "معالجة الصحافة المصرية لأحداث العملية الشاملة سيناء" ،الصحافة بالكتابة الإبداعية في معالجات ملفات الإرهاب.

أشرف على الرسالة  كل من الدكتور صابر حارص والدكتور أحمد حسين محمدين والدكتور عادل صادق أساتذة الصحافة بجامعة سوهاج، وناقشها كل من الدكتورة أسماء عرام أستاذة الصحافة بجامعة قنا، والدكتورة هبة العطار رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة سوهاج.


وقال حارص إن  الصحافة أهملت مصادر أخرى مهمة كشهود العيان، والمراسل العسكري، وعلماء الدين، وخبراء السياسة الأمر الذي انعكس على أنواع المحتوى وأشكاله فجاءت خالية من الإبداع الصحفي في قضية  تحتاج إلى القصص الإنسانية المؤثرة لضحايا الإرهاب، واللقاءات الصحفية، وتقارير عن الشهداء.

وتابع حارص أن هذا الإهمال في تنوع  المصادر  وتنوع المحتوى انعكس أيضا على القوى الفاعلة التي تؤدي أدوارا إيجابية،ونتيجة لذلك توارت  الأساليب العاطفية في بيان مخاطر الإرهاب، الأمر الذي جعل المعالجة الصحفية فقيرة وتقليدية وروتينة وغير شاملة للمعالجات الفكرية والسياسية والدينية رغم أن العملية سميت "بالشاملة" التي يقصد بها ليست عملية أمنية فحسب بل عملية شاملة تفضح الفكر التكفيري الذي عشعش في سيناء.


وأوضح حارص أن المعالجات الخبرية برزت في الصحافة عامة، وتوارت عنها المعالجات التفسيرية والتحليلية، وظهرت بمعدل متوسط في مقالات الرأي،  وخاصة في صحيفة الوفد التي انطلقت من إطار دعم وتأييد العملية.


وأضاف حارص أن الأهرام التزمت أكثر بتوظيف الأخبار في التغطية ، بينما راحت اليوم السابع تصنع التقارير الإخبارية، بينما مالت الوفد بحكم كونها حزبية إلى صحافة الرأي.

ولفت حارص  الى أنه رغم قلة المحتوى الديني في المعالجات  إلا أن المطالبة بمعالجة الفكر المتطرف كان أكثر الحلول المطروحة في الصحف الثلاث 41.7% ثم المطالبة  بتشديد العقوبات 20% بينما تخلت 18% من الموضوعات الصحفية عن تقديم أية حلول للقضاء على الإرهاب.

ورصدت الدراسة أن الصحف المصرية وضعت التظيمات الإرهابية على رأس القوى المحرضة على العنف 37% تليها جماعة الإخوان كل منها بنسبة 10%، بينما لم يرد أي دور تحريضي يذكر لإسرائيل وأمريكا وإيران إلا بنسبة 2% لكل منها.

جامعة سوهاج معالجة الصحافة المصرية لأحداث العملية الشاملة سيناء صابر حارص أحمد حسين محمدين المراسل العسكري علماء الدين

