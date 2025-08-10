البلوجر لوشا هدد أمن وسلم واستقرار ووحدة المجتمع .. تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوشا بمنطقة المقطم وذلك على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي تلك السطور نرصد أسباب القبض عليه :

أسباب القبض علي البلوجر لوشا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي لوشا بسبب التحريض على الفجور والفسق نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وإسقاطات جنسية فجّة تتعارض مع قيم المجتمع المصري وازدراء الأديان تضمن بعض المحتوى تهكمًا صريحًا على ألفاظ وآيات دينية وتوظيفًا ساخرًا لها في مواقف هزلية واستغلال أطفال قُصّر عبر إشراك أطفال صغار في مشاهد غير لائقة قد تُعرضهم لأضرار نفسية واستغلال إعلامي

وتواصل الأجهزة الأمنية التحريات عن البلوجر لوشا وتحرّر المحضر اللازم وجار استكمال الاجراءات القانونية اللازمة