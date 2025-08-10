قبل العام الدراسي الجديد ..حبس أكبر بائع للكتب الدراسية المقلدة فى القليوبية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم مدير مكتبة لحوزته 5 آلاف نسخة مقلدة لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مكتبة ومخزن "بدون ترخيص" بالقليوبية وبحوزته أكثر من 5 آلاف نسخة كتاب لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكا مكتبة ومخزن "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية لمواد وسنوات دراسية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه وضبط (المدير المسئول) ، وبحوزته (5020 نسخة من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالكا المكتبة والمخزن" بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية..