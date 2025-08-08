ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المخلل بالقليوبية

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية صحة بالقليوبية حملة مكثفة على المحال والمنشآت الغذائية بمركز بنها، أسفرت عن ضبط مصنع مخللات غير مرخص، يقوم بتصنيع وتداول منتجات غذائية في بيئة غير صحية وبداخله 3 أطنان مخلل غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي.



وأسفرت الحملة التي جاءت بتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد جمال، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، عن ضبطها ما يزيد على 3 أطنان من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات، شملت 2500 كجم من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات، 560 كجم من الطرشي (المخللات) متغيرة الخواص الطبيعية، تم تصنيعها في ظروف غير صحية.