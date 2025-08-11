أخبار التكنولوجيا|سامسونج تكشف تصميم Galaxy Tab A11 الاقتصادي لأول مرة.. كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة قبل الإطلاق الرسمي

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة تروكولر، المنصة العالمية المتخصصة في التحقق من جهات الاتصال وحظر الاتصالات غير المرغوب فيها، عن تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حاجز 100 مليون مستخدم، في إنجاز تحقق خلال شهر أغسطس، وبمعدل نمو سنوي قدره 19% على منصتي أندرويد وiOS.

وجد بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيلة ذكية للبقاء على تواصل مع أصدقائه في الجامعة دون الحاجة لكشف رقم هاتفه الشخصي من خلال تطبيق Discord الشهير.

بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة جديدة قد تحدث تغييرا جذريا في طريقة التواصل، إذ ستسمح بإجراء محادثات مع أشخاص لا يملكون حسابا على واتساب، وبدون الحاجة لتنزيل التطبيق.

بعد إطلاقها سلسلة Mate 70 الرائدة في شهر نوفمبر من العام الماضي، بدأت هواوي بالفعل بالعمل على الجيل التالي من هواتفها الرائدة، Mate 80، المتوقع إطلاقها في أكتوبر 2025.

في فعالية أقيمت مساء يوم الخميس الماضي، أعلنت شركة OpenAI رسميا عن إطلاق نموذجها الجديد GPT-5، واصفة إياه بأنه “أفضل نظام ذكاء اصطناعي طورته حتى اليوم”، لا يقتصر النموذج الجديد على كونه أسرع أو أكثر ذكاء على الورق فحسب، بل تم تصميمه ليكون أكثر فائدة في الحياة اليومية، بحسب الشركة.

تستعد شركة سامسونج لتحديث سلسلة أجهزتها اللوحية الاقتصادية، وذلك مع اقتراب إطلاق Galaxy Tab A11، الذي ظهر مؤخرا ضمن قاعدة بيانات هيئة السلامة الكورية، مصحوبا بصورة فعلية للجهاز.

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 17 في التاسع من سبتمبر 2025، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن صحيفة Gulf News، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في الثاني عشر من الشهر نفسه.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb، براين تشيسكي، إن روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وPerplexity لا يمكن اعتبارها حتى الآن بديلا لمحرك البحث جوجل، الذي لا يزال يشكل البوابة الأهم للوصول إلى الإنترنت.