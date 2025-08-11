قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر حفاظًا على سلامة السائحين بسبب سرعة الرياح
قاد دراجة نارية بحركات استعراضية خطرة في القاهرة.. طالب يواجه هذه العقوبة
نيوزيلندا: ندرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين
3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين
أستراليا: سنعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
علي جمعة: التصوف في عصرنا الحاضر تاه بين الأعداء والأدعياء
وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقـ.تل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة
500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة
حدث ليلا| ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة..هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات.. وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا
الإستعانة بمعلمي الحصة لسد أي عجز طارئ بالمدارس في العام الدراسي الجديد
الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار التكنولوجيا|سامسونج تكشف تصميم Galaxy Tab A11 الاقتصادي لأول مرة.. كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة قبل الإطلاق الرسمي

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تروكولر تتجاوز 100 مليون مستخدم نشط شهريا في الشرق الأوسط وأفريقيا
 

أعلنت شركة تروكولر، المنصة العالمية المتخصصة في التحقق من جهات الاتصال وحظر الاتصالات غير المرغوب فيها، عن تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حاجز 100 مليون مستخدم، في إنجاز تحقق خلال شهر أغسطس، وبمعدل نمو سنوي قدره 19% على منصتي أندرويد وiOS.


ابن ترامب لا يستخدم WhatsApp.. يفضل هذا التطبيق للتواصل بسرية
 

وجد بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيلة ذكية للبقاء على تواصل مع أصدقائه في الجامعة دون الحاجة لكشف رقم هاتفه الشخصي من خلال تطبيق Discord الشهير.

واتساب يتيح لك الدردشة مع الغرباء.. دون حساب أو تحميل التطبيق

بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة جديدة قد تحدث تغييرا جذريا في طريقة التواصل، إذ ستسمح بإجراء محادثات مع أشخاص لا يملكون حسابا على واتساب، وبدون الحاجة لتنزيل التطبيق.

سلسلة Mate 80 قادمة بمزايا ثورية.. هواوي تجهز لمفاجأة في أكتوبر

بعد إطلاقها سلسلة Mate 70 الرائدة في شهر نوفمبر من العام الماضي، بدأت هواوي بالفعل بالعمل على الجيل التالي من هواتفها الرائدة، Mate 80، المتوقع إطلاقها في أكتوبر 2025.

كل ما تريد معرفته عن GPT-5.. أقوى نموذج ذكاء اصطناعي من OpenAI

في فعالية أقيمت مساء يوم الخميس الماضي، أعلنت شركة OpenAI رسميا عن إطلاق نموذجها الجديد GPT-5، واصفة إياه بأنه “أفضل نظام ذكاء اصطناعي طورته حتى اليوم”، لا يقتصر النموذج الجديد على كونه أسرع أو أكثر ذكاء على الورق فحسب، بل تم تصميمه ليكون أكثر فائدة في الحياة اليومية، بحسب الشركة.

سامسونج تكشف تصميم Galaxy Tab A11 الاقتصادي لأول مرة

تستعد شركة سامسونج لتحديث سلسلة أجهزتها اللوحية الاقتصادية، وذلك مع اقتراب إطلاق Galaxy Tab A11، الذي ظهر مؤخرا ضمن قاعدة بيانات هيئة السلامة الكورية، مصحوبا بصورة فعلية للجهاز.

مقارنة بين GPT-5 و GPT-4.. تطور الذكاء الاصطناعي من الدقة إلى العمق

أعلنت شركة OpenAI، رسميا عن إطلاق نموذجها الأحدث GPT-5 يوم الخميس، وبدأت تدريجيا في توفيره لجميع مستخدمي ChatGPT.

كل ما تريد معرفته عن سلسلة iPhone 17 الجديدة قبل الإطلاق الرسمي

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 17 في التاسع من سبتمبر 2025، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن صحيفة Gulf News، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في الثاني عشر من الشهر نفسه.

ChatGPT وPerplexity لا يمكنهما تحدي جوجل.. إليك السبب

 

قال الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb، براين تشيسكي، إن روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وPerplexity لا يمكن اعتبارها حتى الآن بديلا لمحرك البحث جوجل، الذي لا يزال يشكل البوابة الأهم للوصول إلى الإنترنت.

