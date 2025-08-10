مع صاحبة السعادة.. محمد شاهين يكشف أسرارا عن حياته الفنية

يحل الفنان محمد شاهين، ضيفًا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها صاحبة السعادة، عبر شاشة قناة DMC، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

ويتحدث محمد شاهين، خلال اللقاء عن تفاصيل حياته الشخصية ومشواره الفني، وآخر نجاحاته في مسلسل لام شمسية، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2025 وحقق نجاحًا كبيرًا.

محمد شاهين ينتظر إن غاب القط

وعلى جانب آخر، ينتظر الفنان محمد شاهين، عرض فيلم إن غاب القط الذي انتهى من تصويره منذ فترة من بطولة آسر ياسين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح ويشارك في العمل كل من أسماء جلال، رحاب الجمل، علي صبحي، سماح أنور، سامي مغاوري، كارمين بصيبص وإلى الأن لم تحدد الشركة موعد نهائي للعرض.

ويتعاون أيضًا محمد شاهين مع عمرو يوسف في فيلم درويش، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي ويشارك في العمل كل من دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، إسلام حافظ، محمود السراج وآخرين.

كما شارك محمد شاهين في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل لام شمسة، بطولة أمينة خليل ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وحقق العمل نجاحً كبيرًا وقت عرضه وشارك في العمل كل من أحمد السعدني، يسرا اللوزي، الطفل علي البيلي، أسيل عمران.