الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي
صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا
إسرائيل تمنح وزير الحرب صلاحية استدعاء نحو نصف مليون جندي احتياط
منال عوض: نبحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية
منه تيسير توضح حقيقة استبعادها من منصب نائب مدير مهرجان المهن التمثيلية
رياضة

ختام ناجح للبطولة العربية الثالثة للحساب الذهني بالقاهرة |شاهد

البطولة العربية للحساب الذهني
البطولة العربية للحساب الذهني
محمد سمير

في أجواء احتفالية مبهرة، شهد المركز الأولمبي بالمعادي حفل ختام البطولة العربية الثالثة للحساب الذهني، التي نظمها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).


شارك في البطولة 12 دولة عربية: مصر، تونس، الجزائر، لبنان، الأردن، العراق، السودان،سوريا، واليمن، حيث تنافس المشاركون على مدار فعاليات البطولة لإبراز مهاراتهم في الحساب الذهني ودقة التفكير.

حظي حفل ختام البطولة بحضور رسمي رفيع المستوى، حيث شارك في فعالياته اللواء دكتور محمد مندور رئيس الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، والدكتورة جيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للنشء بوزارة الشباب والرياضة، ممثلة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور الجندي شاكر نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب محمد سويد رئيس الوفد اللبناني، والدكتور رامي إسكندر مدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والدكتور عماد البناني رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الأسبق ورئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع. وقد عكس هذا الحضور حجم الاهتمام الرسمي بالبطولة وأهميتها كمنصة عربية لصقل مهارات النشء وتنمية قدراتهم الذهنية.

تخلل الحفل عدد من الكلمات التي عبرت عن فخر المشاركين بإنجازات البطولة، حيث أكد اللواء د. محمد مندور على أهمية الاستثمار في قدرات النشء العربي وتنمية مهاراتهم الذهنية.
بينما أثنى محمد سويد ممثل الوفود العربية على دور البطولة في توطيد الروابط الثقافية بين الأجيال الجديدة.


كما ألقى الدكتور رامي إسكندر كلمة باسم الألكسو أشاد فيها بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، فيما نقلت الدكتورة جيهان حنفي تحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للمشاركين والمكرمين.


تكريم الشخصيات المؤثرة


شهد الحفل فقرة مميزة لتكريم الشخصيات المؤثرة التي ساهمت في إنجاح البطولة ودعم رسالتها، حيث قام اللواء د. محمد مندور، رئيس الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، بتسليم دروع الشكر والتقدير لكل من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة (تسلمته عنه الدكتورة جيهان حنفي)، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور رامي إسكندر مدير إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والدكتور عماد البناني رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع، و محمد سويد رئيس الوفد اللبناني، و كوثر شلبي رئيس الوفد التونسي، و نورا بلزرق رئيس الوفد الجزائري، ونبهان مظهر رئيس الوفد العراقي، إلى جانب تكريم الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية المصرية، ومحمود حسن زمزم ممثل رعاة البطولة والإعلامي أشرف محمود، والدكتورة نيفين عبدالخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل. وجاء هذا التكريم تقديرًا لدورهم البارز في دعم البطولة وتعزيز التعاون العربي في مجال تنمية القدرات الذهنية

أعلنت نتائج المنافسات النهائية وجاءت كالآتي:


• المجموعة A1: مصطفى محمود مجدي عوض (مصر)، وعد محمد بكر محمد (مصر).
• المجموعة A2: حسن عقيل (لبنان)، مرام محمد لاشين (مصر).
• المجموعة A3: روضة إيهاب أبو السعود (مصر)، مروان محمد لاشين (مصر).
• B1: آدم طارق محمد حسن (مصر).
• B2: علي وليد سالم (مصر).
• B3: يامن بدير طاهر (مصر).
• C1: عادل محمود إسماعيل (مصر)، محمد أحمد عبد الحميد (مصر).
• C2: مالك محمد خليل المهدي (مصر).
• C3: تميم ياسر عبد الصمد (مصر).
• D1: تميم أحمد السيد السبع (مصر).
• D2: مهاب مديح محمد لطفي (مصر).
• E1: سيف خالد ربيع عبد النبي (مصر).
• F1: عبد الحميد رأفت عبد الحميد (مصر).
• F2: آدم أشرف فكري الشربيني (مصر).
• المجموعة المفتوحة – بطل أبطال العرب: أحمد هشام عيسى محمد (مصر).


بطولة بنكهة النجاح العربي


اختتم الحفل وسط أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفخر والإنجاز، حيث تبادل رؤساء الوفود الدروع التذكارية وأشاد الجميع بحسن التنظيم والمستوى الراقي للمشاركين.


وقد أكدت البطولة رسالتها في تعزيز مهارات الحساب الذهني بين النشء العربي وصناعة جيل قادر على المنافسة عالميًا في مجالات الذكاء والابتكار.

ختام البطولة العربية الثالثة للحساب الذهني البطولة العربية الثالثة للحساب الذهني الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء نتائج المنافسات النهائية

