وكيل حقوق النواب يطالب بخطة إعلامية متكاملة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بوضع خطة إعلامية متكاملة للترويج للحدث العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير ، والمقرر في نوفمبر المقبل، باعتباره حدثًا استثنائيًا يتطلب تغطية احترافية تعكس مكانة مصر الحضارية.

وأوضح أبو العلا في تصريحات صحفية أن الافتتاح المرتقب، الذي من المتوقع أن يشهد حضور شخصيات دولية بارزة، يستدعي استعدادًا مبكرًا وترتيبات دقيقة، خصوصًا فيما يتعلق بالانتشار الإعلامي داخليًا وخارجيًا، لضمان الترويج الأمثل لهذا الصرح الفريد.

وشدد أبو العلا على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لإنجاح الافتتاح، ليكون على مستوى يليق بتاريخ مصر العريق، ويعزز من مكانتها السياحية عالميًا، مؤكدًا أن ملايين المتابعين حول العالم يترقبون هذا الحدث، ومن المهم أن يعكس التغطية صورة مصر المشرقة وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى.