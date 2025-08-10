قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيخ خالد الجندي يرد على كل من ينكر السنة
رئيس الوطنية للصحافة يشكر الرئيس على زيادة بدل الصحفيين
مسيرة تعليمية مميزة.. وفاة والد العامري فاروق رائد التعليم الخاص بمصر
وكيل التضامن الاجتماعي ببني سويف: أعتز بتكريم المحافظ وممتن للفترة التي قضيتها معه
اليونان تنتفض في وجه إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية
9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية على الفريق بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري
شروط القبول بكلية الشرطة 2025
تأجيل حجز شقق الإسكان في السويس والمنصورة الجديدة.. ما السبب؟
دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل
الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد عبدالعزيز يحصد جائزة الإبداع والتميز بـ «مهرجان همسه» في دورته الـ13

أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان  «أحمد عبد العزيز» بجائزة الإبداع والتميز عن دوره بمسلسل " فهد البطل" لجنة تحكيم واستفتاء جمهور ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 13، جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان .

 وعقدت لجنة التحكيم  الدرامي بمهرجان همسة للاداب والفنون فى دورته الــ 13 مساء أمس لاختيار الأعمال الفائزه في السباق الرمضاني 2025. 

وضمّت لجنة التحكيم كلًا من رئيس المهرجان الكاتب فتحي الحصرى، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، المخرج حسام الدين صلاح، الفنانة ميرنا وليد، الكاتب والسيناريست أيمن سلامه، والكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري، والفنانة مي حسن مدير العلاقات العامة للمهرجان، وقد تغيب المخرج القدير إبراهيم الشوادي عن الاجتماع بسبب ظروف مرضه. 

وقال الكاتب فتحي الحصرى في تصريحات صحفيه دارت مناقشات كثيرة حول الأعمال التي شاركت في السباق الرمضاني 2025. 

وأضاف الحصرى شهدت المناقشات حالات تباين الاراء في كل المجالات وإن إجتمع الجميع في النهاية على الأسماء التي تستحق الفوز والتكريم في المهرجان في دورته الــ 13. 

وأكد “الحصرى” أنه لن يعلن عن نتائج لجنة التحكيم إلا قبل المهرجان بأيام. 

وقد أعلن الكاتب فتحي الحصرى عن نتائج إستفتاء الجمهور للدورة الـــ 13 منذ أيام قليله. 

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام إسم الراحل "سامي العدل" وترأسه شرفيا النجمة "وفاء عامر" ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم على مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة.

أحمد عبد العزيز مهرجان همسة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون فهد البطل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد