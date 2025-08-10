قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية على الفريق بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري
شروط القبول بكلية الشرطة 2025
تأجيل حجز شقق الإسكان في السويس والمنصورة الجديدة.. ما السبب؟
دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل
الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج
محافظ الأقصر يناقش خطة تنفيذ مشروع القطار السريع وإجراءات نزع الملكيات
فيديوهات الرسم الخادشة.. القبض على البلوجر نوجا تاتو في القاهرة
هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة
لأصحاب العقارات.. مخالفات تقودك للسجن والغرامة| احذرها
فرج عامر: بعت طارق حامد بـ 7 ملايين جنيه "كاش".. ومرتضى منصور كان أسرع مفاوض
أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة روسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج

صابر الرباعي
صابر الرباعي
قسم الفن

حرص الفنان صابر الرباعي، على تقديم التعازي للجيش اللبناني -على هامش حفلته بمهرجان اهمج- وذلك بعد حادثة استشهاد العسكريين أثناء عملهم على تفكيك محتويات في منطقة وادي زبقين.

وقال صابر الرباعي أن لبنان ستعود وتستمر رغم كل ما يحدث من حولها. 

حفل صابر الرباعي في اهمج

أحيا الفنان صابر الرباعي، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت 9 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان أهمج في لبنان. 

وقدم صابر الرباعي، لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور. 

أحدث أغاني صابر الرباعي

في أول أبريل الماضي، أطلق المطرب صابر الرباعي أغنية جديدة حملت اسم "مجروح"وهي من ألحانه، والكلمات مشتركة بين الشاعر حمدي المهيري وصابر الرباعي وإنتاجR&M production .

أغاني صابر الرباعي

وفي وقت سابق طرح النجم التونسي صابر الرباعى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم  «مخزون السعادة» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، فيما قام بالتوزيع والمكساج والماستر عمرو الخضري.

وتضمن العمل مجموعة من الموسيقيين المميزين، من بينهم مصطفى نصر على الجيتار، ومحمود شاهي على الكيبورد، ونادر مجدي على الساكس، وسيكا على البيز جيتار، بالإضافة إلى محمد علي على الكمان، والوتريات بقيادة حسن سعيد.

صابر الرباعي

وفي وقت سابق، احتفل الفنان التونسي صابر الرباعي، بزواج نجله إسلام، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع والشخصيات البارزة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

ومن أبرزهم الفنانان رامي عياش وسعد رمضان، اللذان قدما فقرات غنائية أضافت مزيدًا من البهجة والإثارة إلى الأجواء، كما كان الحفل فرصة لتجمع نخبة من الفنانين والمشاهير الذين شاركوا العروسين فرحتهم و انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.

صابر الرباعي الفنان صابر الرباعي لبنان أغاني صابر الرباعي

