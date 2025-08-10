أشرف زكي يلتقي مخرجي المسرح ويتعهد بسرعة تنفيذ مقترحاتهم

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة شكر وتقدير للمخرجين المسرحيين، ولشباب المخرجين، وذلك بعد لقاء خاص معهم، أُقيم أمس السبت على مسرح النهار بشارع القصر العيني.

تقدم "زكي" باسمه وبإسم أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، لأعضاء شعبة الإخراج المسرحي، بالشكر والتقدير لهم، على حضورهم اجتماع النقابة، وعلى رأسهم المخرج ناصر عبد المنعم، مقرر شعبة الإخراج بالنقابة.

وقال: "شرُفنا بحضور قامات كبيرة، مثل المخرج الكبير عصام السيد، والمخرج مراد منير وزين نصار وانتصار عبد الفتاح وأحمد إسماعيل وحسام الدين صلاح والدكتور عادل عبده، وحشد كبير من المخرجين".

وتابع أنه يتقدم لهم جميعًا ولشباب المخرجين، بخالص الشكر والتقدير على حضورهم واستجابتهم لهذا اللقاء، مشيرًا إلى أنها كانت جلسة مثمرة وفعالة.

وأضاف أنه سيتم صياغة ما تم مناقشته من محاور اللقاء خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تحديد لجان صغيرة لدراسة كل محور منهم، موضحًا: "أن الجلسة المقبلة سنكون أنجزنا على الأقل 3 أو 4 محاور بإذن الله".