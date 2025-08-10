رسامة شمامسة جدد في دير العذراء والأنبا أبرام في دلجا

صلى صاحبا النيافة الأنبا بيجول اسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، والأنبا بقطر أسقف إيبارشية دير مواس ودلجا، القداس الإلهى بكنيسة القديس الأنبا آبرام المُلحقة بدير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرام بدلجا التابع للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافتهما صلوات رسامة ٢١٠ شماس في رتبة إبصالتس (مرتل).

وعقب صلاة القداس الإلهى زار نيافتهما كنيسة السيدة العذراء الأثرية الموجودة بالدير ذاته، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى القرن الربع الميلادي، وكذلك زارا كنيسة الشهيد مارجرجس بالدير ذاته.

صلى نيافة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة العريش، في إطار احتفالات الإيبارشية بصوم السيدة العذراء.