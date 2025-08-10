قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوطنية للصحافة يشكر الرئيس على زيادة بدل الصحفيين
الشيخ خالد الجندي يرد على كل من ينكر السنة
مسيرة تعليمية مميزة.. وفاة والد العامري فاروق رائد التعليم الخاص بمصر
وكيل التضامن الاجتماعي ببني سويف: أعتز بتكريم المحافظ وممتن للفترة التي قضيتها معه
اليونان تنتفض في وجه إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية
9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية على الفريق بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري
شروط القبول بكلية الشرطة 2025
تأجيل حجز شقق الإسكان في السويس والمنصورة الجديدة.. ما السبب؟
دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل
الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رسامة شمامسة جدد في دير العذراء والأنبا أبرام في دلجا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

صلى صاحبا النيافة الأنبا بيجول اسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، والأنبا بقطر أسقف إيبارشية دير مواس ودلجا، القداس الإلهى بكنيسة القديس الأنبا آبرام المُلحقة بدير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرام  بدلجا التابع للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافتهما صلوات رسامة ٢١٠ شماس في رتبة إبصالتس (مرتل).

وعقب صلاة القداس الإلهى زار نيافتهما كنيسة السيدة العذراء الأثرية الموجودة بالدير ذاته، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى القرن الربع الميلادي، وكذلك زارا كنيسة الشهيد مارجرجس بالدير ذاته.

صلى نيافة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة العريش، في إطار احتفالات الإيبارشية بصوم السيدة العذراء.

الأنبا بيجول المحرق القداس

