شوكت المصري مديرًا لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الثالثة

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، اختيار الدكتور شوكت المصري مديراً للمهرجان في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن الدكتور شوكت المصري هو ناقد وأكاديمي مصري بارز، يشغل منصب أستاذ مساعد للنقد الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، ورئيس قسم النقد الأدبي بأكاديمية الفنون بالإسكندرية. له إسهامات واسعة في مجالات النقد الأدبي والدراسات الثقافية، وصدر له عدد من المؤلفات والدراسات .

شارك الدكتور شوكت في لجان تحكيم العديد من الجوائز والمسابقات الأدبية والثقافية، وأدار فعاليات ثقافية كبرى على المستويين المحلي والعربي، منها المدير التنفيذى وعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب من ٢٠١٩ الى ٢٠٢٢.و يتميز برؤية ثقافية متكاملة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والعمل الميداني في إدارة وتنظيم الفعاليات، مما يجعله إضافة نوعية لإدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان: “اختيار الدكتور شوكت المصري لإدارة الدورة الثالثة جاء لما يمتلكه من خبرة أكاديمية وثقافية واسعة، ورؤية إبداعية تساهم في تطوير المهرجان وتحقيق أهدافه لخدمة الطفل العربي.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يُقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون.