نادر السيد: ريييرو معندوش الكفاءة العالية لقيادة انسجام الأهلي

تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن مواجهتي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، والأهلي أمام مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال السيد، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الزمالك قدم مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ويانيك فيريرا هو رجل المباراة من وجهة نظري.

وأضاف السيد: آدم كايد مازال يحتاج للوقت حتي تظهر بصماته مع الزمالك، ولكن أثق أنه سيقدم أداء مميزا مع الزمالك، حيث أنه يمتلك إمكانيات مميزة.

وعن مباراة الأهلي ومودرن سبورت، أكد نادر السيد، أن الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي لم يصل للتجانس الكامل رغم تواجده قبل انطلاق كأس العالم مع الأحمر.

وواصل: من وجهة نظري أرى أن ريييرو معندوش الكفاءة العالية لقيادة انسجام الأهلي ، بسبب كثرة النجوم التي يمتلكها المارد الأحمر.

واختتم نادر السيد تصريحاته قائلا: أحمد زيزو و ياسين مرعي الأفضل في مواجهة الأهلي خلال مواجهة مودرن سبورت بالأمس.