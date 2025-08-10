قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو
وجبات خفيفة ومشروبات منعشة.. نصائح غذائية لتجاوز ارتفاع درجات الحرارة
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام بمزيج من الخبرات والشباب
السكة الحديد تسير القطار الرابع لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
الحرارة تلامس الـ 50 .. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تطوير الإعلام المصري
أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة
أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على أن يكون الإعلام الموجود هو الأفضل
هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في حيازة المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معرضين للخطر .. قصص نجاح جديدة لـ فرق التدخل السريع بالتضامن لإنقاذ أطفال بلا مأوى

أطفال بلا مأوى - أرشيفية
أطفال بلا مأوى - أرشيفية
قسم الأخبار

-التضامن الاجتماعي:

-توجيه فريق التدخل السريع بالتعامل مع عدد من الاستغاثات

-التعامل مع طفل بلا مأوى يدعى "ك. ي س " 17 عاما بـ الجيزة 

-إدخال طفل بلا مأوى بـ مؤسسة الزكاة أحد المستشفيات 

-إقناع طفل بـ الإسكندرية للانتقال إلي إحدى دور الرعاية الاجتماعية

-نقل طفلة إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية بدمياط

-بحث حالة طفلين بلا مأوى بداخل نفق مدينة جرجا 

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع التابع للوزارة، بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة بشأن عدد من الحالات لـ أطفال بلا مأوى في عدد من المحافظات.

وقام فريق التدخل السريع بالجيزة بالتعامل مع حالة طفل بلا مأوى يدعى "ك. ي س " 17 عاما ، كان يقيم بالشارع منذ عام بعد هروبه من منزله بالمنيا، وبعد إجراء دراسة حالة له تم نقله إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية بالجيزة.

وفي القاهرة ، بحث فريق التدخل السريع الشكوى الواردة بوجود طفل بلا مأوى بمنطقة مؤسسة الزكاة ، ويدعى "ك. د"، وتم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية ودخوله مستشفى جراحات اليوم الواحد، وتم إجراء إشاعة، وتم عمل تقرير طبي بوجود كسر مضاعف بالقدم اليمني، ويحتاج عملية لتركيب شريحة ومسامير، وبناء عليه تم إجراء عملية له بمستشفى الهلال الأحمر برمسيس، وبعدها تم نقله إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية، ومن خلال الإطلاع علي متعلقات الطفل تبين وجود ما يشير  إلى أنه من محافظة المنيا، وبناء عليه تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بالمنيا بالبحث عن أسرة الطفل .

وتم العثور على أسرته، وتبين أنهم يبحثون عنه منذ أكثر من شهر وتم تسليمه لهم بعد تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.

كما قام الفريق في الإسكندرية بالتعامل مع حالة طفل بلا مأوى بمنطقة العطارين ويدعى "ف.أ " ١١ عاما، وأفاد أنه من القاهرة، وتم إقناع الطفل بالانتقال إلي إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وبناء عليه تم إيداعه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقله إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية.

وقام فريق التدخل السريع المحلي بدمياط بالتعامل مع حالة طفلة بلا مأوى بمنطقة الأعصر بجوار مدرسة المنتزه تبلغ من العمر ١٥ عاما، والدها متوفي، والأم متزوجة من آخر، وتم الاتصال بوالدتها، ولكنها رفضت استلامها، وبناء عليه قام الفريق باتخاذ الإجراءات اللازمة وتم نقل الطفلة إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية بدمياط، بالإضافة إلى تعامل الفريق مع حالة طفلة بلا مأوى بقسم شرطة رأس البر تدعي "ج.م" ٩ سنوات واتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج قرار النيابة وتسليم الطفلة إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية بدمياط.

كما قام الفريق في سوهاج ببحث حالة طفلين بلا مأوى بداخل نفق مركز ومدينة جرجا وهما الطفل " ش.ع.م " 11 عاماً ، وأخيه "ع.ع " ٥ سنوات، حيث توجه مأمور الضبط القضائي بالفريق لتحرير محضر بشأن الطفلين والتوجه إلى سراي النيابة العامة، وتم تقديم تقرير مفصل بكون الطفلين معرضين للخطر، حيث إن والدتهم مطلقة، وتقوم بتنفيذ حكم بالسجن، وأن الأهل تخلوا عنها لوجود مشاكل أسرية، وليس لديهم عائل مؤتمن، عليه قام بإيداع الطفلين دور الرعاية الاجتماعية لتوفير كافة أوجه الرعاية لهما تنفيذا لقرار النيابة.

هذا ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
 

وزيرة التضامن الاجتماعي أطفال بلا مأوى التضامن الاجتماعي رقم الإستغاثة لأطفال بلا مأوى التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

مجلس الصحفيين يشكر الرئيس لتوجيهاته بزيادة بدل التدريب

أرشيفية

مراعاة للقيم الأخلاقية.. البيطريين تؤكد احترامها للكلاب الضالة

مطار القاهرة

مطار القاهرة يخصص غرفا مجهزة للمدخنين داخل صالات الركاب

بالصور

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

أرقام قياسية.. حسين الجسمي يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الساحل الشمالي

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: تيك توك في قفص الإتهام .. من يربح ومن يدفع الثمن؟

المزيد