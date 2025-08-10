قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يهدر.. كريستال بالاس يتوّج بدرع المجتمع بعد الفوز على ليفربول
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين كهرباء الإسماعيلية والجونة
رئيس الأعلى للإعلام يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
رئيس الوزراء يتابع توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
سعر الدولار مساء اليوم 10-8-2025
8 أحياء.. الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر

رئيس تجارية مطروح
رئيس تجارية مطروح
الإسماعيلية انجي هيبة

أكد مختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، أن مصر تسير بخطى ثابتة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدًا لدفع عجلة التنمية والاستثمار بما يتماشى مع المعايير الدولية لصالح المواطن والدولة المصرية. 

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأول بالإسماعيلية، الذي أقيم تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبتوجيهات أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وبحضور عدد كبير من أعضاء الغرف التجارية والمجالس الاقتصادية لسيدات وشباب الأعمال بالمحافظات.

وشارك وفد رفيع المستوى من غرفة مطروح في فعاليات المنتدى، ضم مختار جبريل، رئيس الغرفة، ومحمد غازي، مدير عام الغرفة، ومنعم أبو كويلة، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد فضيل، عضو شعبة المقاولات، وشيماء عبد الغفار صالح دشيش، رئيسة المجلس.

ودعا مختار جبريل، الشركات والهيئات المختلفة، إلى تقديم مقترحات لمشروعات تسهم في خلق فرص عمل مستدامة في مجالات متعددة، خاصة تلك التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية عقد جلسات نقاشية تبادلية بين ممثلي الغرف التجارية لتحقيق أهداف المنتدى.

ومن جهته، أوضح منعم أبو كويلة، مدير الغرفة، أن المنتدى الاقتصادي بمحافظة الإسماعيلية يمثل منصة متكاملة لتحديد الاحتياجات واستكشاف الفرص الاقتصادية في المجتمع العربي، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء المحليين من الغرف التجارية المشاركة ومجالس إدارتها، مشيرًا إلى أن مخرجات المنتدى تُستخدم لدعم صنع القرار، وتوجيه السياسات، وتطوير المشروعات الاقتصادية بكفاءة وفعالية أكبر.

فيما أشار محمد غازي، مدير عام الغرفة، إلى أهمية تفعيل توصيات المنتدى، وعلى رأسها تعزيز التعاون المحلي، وفتح آفاق استثمارية بين الغرف التجارية، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التسويقية.

ومن جهتها، أكدت شيماء عبد الغفار صالح دشيش، رئيسة المجلس، دور المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال في الغرف التجارية في تمكين المرأة، ومنحها فرصًا استثمارية واعدة، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية.

مطروح الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

شوبير

أحمد شوبير ينعى والد الراحل العامري فاروق

تشيلسي

تشيلسي يكتسح ميلان برباعية وديا

رونالدو

رونالدو يقود تشكيل النصر أمام ألميريا وديا

بالصور

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

فيديو

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد