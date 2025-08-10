رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر

أكد مختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، أن مصر تسير بخطى ثابتة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدًا لدفع عجلة التنمية والاستثمار بما يتماشى مع المعايير الدولية لصالح المواطن والدولة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأول بالإسماعيلية، الذي أقيم تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبتوجيهات أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وبحضور عدد كبير من أعضاء الغرف التجارية والمجالس الاقتصادية لسيدات وشباب الأعمال بالمحافظات.

وشارك وفد رفيع المستوى من غرفة مطروح في فعاليات المنتدى، ضم مختار جبريل، رئيس الغرفة، ومحمد غازي، مدير عام الغرفة، ومنعم أبو كويلة، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد فضيل، عضو شعبة المقاولات، وشيماء عبد الغفار صالح دشيش، رئيسة المجلس.

ودعا مختار جبريل، الشركات والهيئات المختلفة، إلى تقديم مقترحات لمشروعات تسهم في خلق فرص عمل مستدامة في مجالات متعددة، خاصة تلك التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية عقد جلسات نقاشية تبادلية بين ممثلي الغرف التجارية لتحقيق أهداف المنتدى.

ومن جهته، أوضح منعم أبو كويلة، مدير الغرفة، أن المنتدى الاقتصادي بمحافظة الإسماعيلية يمثل منصة متكاملة لتحديد الاحتياجات واستكشاف الفرص الاقتصادية في المجتمع العربي، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء المحليين من الغرف التجارية المشاركة ومجالس إدارتها، مشيرًا إلى أن مخرجات المنتدى تُستخدم لدعم صنع القرار، وتوجيه السياسات، وتطوير المشروعات الاقتصادية بكفاءة وفعالية أكبر.

فيما أشار محمد غازي، مدير عام الغرفة، إلى أهمية تفعيل توصيات المنتدى، وعلى رأسها تعزيز التعاون المحلي، وفتح آفاق استثمارية بين الغرف التجارية، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التسويقية.

ومن جهتها، أكدت شيماء عبد الغفار صالح دشيش، رئيسة المجلس، دور المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال في الغرف التجارية في تمكين المرأة، ومنحها فرصًا استثمارية واعدة، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية.