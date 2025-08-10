عضو مجلس الصحفيين يشكر الرئيس السيسي على دعمه للإعلام والصحافة

تقدم محمد السيد الشاذلى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل للإعلام والصحافة المصرية، وحرصه الدائم على تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع الوطني الحيوي.

وثمن محمد السيد الشاذلى، موافقة الرئيس السيسى على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للسادة الصحفيين، والتي تعكس تقدير سيادته للدور الذي يقوم به الصحفيون في دعم الدولة، وتنوير الرأي العام، والتصدي لمحاولات نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأكد محمد السيد الشاذلى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الصحافة والإعلام اهتماما خاصا ويسعى لدعم العاملين بهما بشكل دائم لضمان وجود منظومة صحفية وإعلامية مصرية رائدة تضطلع بمسؤولياتها تجاه الدولة المصرية.