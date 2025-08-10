أول رد من نادي القضاة على واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي النهري

خرج نادي القضاة في أول رد رسمي بعنوان لا تفريط ولا تهاون، بشأن ما أثير مؤخرًا ، وتناولته الجروبات القضائية ، على وسائل التواصل الاجتماعي من اعتداء تم من قبل ضابط شرطة على أحد أبنائنا العاملين بنادى القضاة النهرى " سايس " .

نادي القضاة يكشف ملابسات اعتداء ضابط على عامل

مجلس إدارة نادى القضاة يود أن يحيط حضراتكم علماً بأن الواقعة تتحصل فيما أبلغ به السايس المجنى عليه للموظف الإداري بتعرضه لواقعة اعتداء بالضرب من أحد الأشخاص ، مدعيًا أنه ضابط شرطة وذلك منذ يومين سابقين من تاريخ الإبلاغ ، معللا التعدى عليه بقيامه بمنع الجاني من ترك سيارته أمام نادى القضاة من ناحية مطعم سى جل المجاور للنادى.

وعقب إبلاغنا من الموظف بالواقعة ، تمت مراجعة الكاميرات ، وتأكدنا من صحتها ، وتم توجيه السايس بتحرير محضر بقسم شرطة الدقى ، صحبة الموظف الإدارى ، وحرر محضرًا بالواقعة ، وتم تحديد السيارة التي كان يستقلها الجانى من خلال كاميرات المراقبة المواجهة للنادى من الناحية الأخرى ، وتبين أنه يعمل ضابط شرطة بالأمن المركزى وأحيل المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة .

